Как информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки», секретарь СНБО заявил, что 20 процентов российского флота «уже нет».

Дословно из его заявления:

Естественно, мы хотели бы иметь гораздо лучшую ситуацию по освобождению территорий нашей страны. Однако параллельно с этим процессом, происходили весьма важные и большие события в акватории Черного моря. Если смотреть относительно этой ситуации, то двадцать процентов флота РФ уже нет.

При этом Данилов добавил, что речь идет не о каких-то там шаландах на 5 или 30 человек.

Это огромные военные суда, которые наши силы отправили в том направлении, куда отправили тринадцатого апреля 2022 года знаменитый флагман Черноморского флота России под названием «Москва», — заявил секретарь СНБО.

Напоследок Данилов добавил:

Сегодня ночью (26.12.2023, — ред.) что-то тоже произошло. Это является ярким подтверждением того, что наши военные силы имеют понимание вопроса Крыма. И что для нас полуостров является крайне важным, впрочем, как и все другие территории нашего государства.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российские СМИ озвучили, из какого оружия был нанесен удар по БДК «Новочеркасск».