Как сообщает «НБН» со ссылкой на пресс-службу ведомства, утверждение образца состоялось после ряда полевых испытаний.

«С учетом того, что у женщин плечи уже, а таз шире, чем у мужчин, работа в «мужском» варианте бронежилета доставляла неудобства», — рассказал главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко.

Также известно, что вес женского бронежилета будет зависеть от размера и комплектации и стартует от 10,5 килограмма. Также он имеет изогнутую наружу бронеплиту. Кроме того, в соответствии с другими параметрам, данный элемент защиты не имеет никаких отличий от общевойскового бронежилета, добавили в министерстве.

Образец жилета разработала отечественная компания «Украинская броня», а его утверждение состоялось по итогам двух этапов испытаний. Централизованная закупка женская бронежилета стала доступной после сертификации. В Минобороны реализацией этого процесса занимается агентство «Государственный оператор тыла».

Напомним, ранее Минобороны России начало активно вербовать женщин для войны в Украине.