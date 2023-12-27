В интервью «Голосу Америки» чиновник прокомментировал оборону Марьинки. Секретарь СНБО объяснил, что в городе из-за местности сложилась ситуация хуже, чем с Бахмутом, информирует «НБН».

Данилов обратил внимание на то, что путинские оккупационные силы разрушили Марьинку и на ее территории нет зданий, которые уцелели бы после атак российских войск на город.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны, защитники контролируют маленькую часть поселения. При этом «вторая армия мира» не отказывается от своих планов на город и хочет захватить то, что осталось от населенного пункта, который фактически полностью уничтожен.

Напомним, что в середине месяца российские пропагандисты стали заявлять об установлении контроля путинских оккупационных сил над Марьинкой. Разведка Великобритании рассказала об оперативных целях захватчиков на этом направлении.