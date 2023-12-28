В эфире телеканала «Мы – Украина» Федоров рассказал, что жители Мелитополя и Бердянска намерены выйти на протесты против местных гауляйтеров, информирует «НБН».

По словам городского главы, люди хотят устроить митинги против представителей «власти», которые собираются массово «национализировать» их жилье. Жители Мелитополя и Бердянска хотят помешать захватчикам отбирать их имущество.

Мэр добавил, что украинцы в оккупации готовы заявить гауляйтерам, что они хотят жить в своих домах, несмотря на угрозу задержаний, плена и убийств.

Напомним, что несколько недель назад «губернатор» временно оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о намерении провести перепись населения в Мелитополе. Гауляйтер раскрыл цель «переучета» жителей города.