В комментарии изданию LIGA.net спикер командования Сухопутных сил ВСУ заявил, что российские оккупанты намерены захватить город Часов Яр в Бахмутском районе. Именно этот населенный пункт в этой зоне фронта – главная цель наступления ВС РФ, информирует «НБН».

Фитьо отметил, что путинские оккупационные силы хотят взять под контроль Часов Яр, чтобы атаковать в дальнейшем и выходить на административные границы Донецкой области.

Представитель Сухопутных войск ВСУ рассказал, что за прошедшие сутки в районе Бахмута «вторая армия мира» нанесла 3 авиаудара, использовала 36 беспилотников, а также осуществила 449 обстрелов из артиллерии и минометов.

В свою очередь Силы обороны на этом направлении «отминусовали» 113 «освободителей» и 48 единиц боевой техники армии Путина.

Напомним, глава ГВА рассказал о ситуации в Авдеевке, сообщив, когда ожидать обострения в этой зоне фронта.