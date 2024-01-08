Институт исследования общественного мнения INSA заявил, что большинство немцев хотят отставки Шольца, на место которого, по их мнению, должен прийти глава оборонного ведомства Борис Писториус, информирует «НБН» со ссылкой на издание Bild.

По результатам соцопроса, 64,3% граждан ФРГ видят новым главой правительства нынешнего министра обороны. В то же время 24,6% опрошенных не поддерживают отставку Шольца, а 11,2% не смогли ответить на этот вопрос.

Исследование показало, что 47,9% сторонников Социал-демократической партии Германии выступают за назначение Писториуса на пост канцлера до следующих всеобщих выборов. При этом 47,1% респондентов выступают против этой идеи.

Ранее СМИ опубликовали результаты соцопроса, который показал, действительно ли жители государств Европейского Союза устали от войны в Украине и не готовы поддерживать страну в будущем.