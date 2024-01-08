В эфире «Радио Свобода» Вилкул назвал утреннюю атаку на Кривой Рог одной из самых массовых – «вторая армия мира» выпустила по городу минимум девять ракет, баллистические и крылатые, информирует «НБН».

По словам чиновника, в результате обстрела города поврежден торговый центр, у более чем в 200 многоэтажных домах выбиты окна. Помимо этого, был поврежден путь скоростного трамвая, поэтому несколько дней он ездить не будет.

Глава Совета обороны Кривого Рога добавил, что в пригороде погибла 63-летняя женщина, три человека получили ранения, их состояние стабильное. Как отметил Вилкул, здание ТЦ подлежит восстановлению, также в двух больницах в течения дня окна, которые выбило взрывной волной, затянут материалом.

Отметим, что утром войска Российской Федерации ударили ракетами по Харькову и Змиеву. Власти сообщили о последствиях атаки российских захватчиков на регион.