Как информирует «НБН» со ссылкой на выступление советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Согласно словам чиновника из США, вопрос относительно согласования конгрессменами нового финансирования для Украины, вероятно, смогут решить «в ближайшие недели».

Также представитель Белого дома в Давосе высказался о «проактивной повестке дня» администрации президента США Джо Байдена по экономическим вопросам, и об «умных инвестициях в источники собственной национальной силы».

Напомним, ранее генерал Ходжес оценил военную помощь США для Украины.