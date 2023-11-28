Ходжес заявил, что Америка должна взять на себя обязательства по настоящей победе Украины в войне с Российской Федерацией, однако пока Вашингтон не смог достичь этого, информирует «НБН» со ссылкой на ERR.ee.

По его словам, он гордится помощью, которую США предоставили Киеву, однако техники и оружия, переданных Украине, пока хватило лишь для обеспечения выживания страны в борьбе с российскими оккупантами.

Бывший командующий американскими войсками в Европе отметил, что некоторые в Пентагоне критикуют контрнаступление ВСУ, так как ситуация на фронте перешла в позиционное противостояние.

Ходжес считает такую позицию оскорбительной, ведь Вашингтон никогда бы не отправил на такую операцию своих солдат без доминирования в небе, инженерного оборудования для прорыва и т.д.

Ранее он рассказал, что должно стать результатом контрнаступления украинских войск.