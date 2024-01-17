Как информирует «НБН», об этом на Давосском форуме сегодня заявил министр по вопросам стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

В частности, он отметил, что это было первое применение системы FrankenSAM, добавив, что все эти системы уже развернуты «на поле боя».

Дословно из его заявления:

Вместо того, чтобы разрабатывать с нуля какую-то систему ПВО, на что могли бы уйти длительные годы, мы взяли советские компоненты и применили к этому западные ракеты. Или же наоборот, брали пусковые установки на Западе и применяли к ним советские ракеты.

При этом он добавил, что семнадцатого января украинские военнослужащие успешно использовали данную систему.

Мы сегодня сбили «Шахед» за девять километров. Я весьма рад, что мы развернули ее на поле боя, защищая наше небо и наших людей., — подытожил Камышин.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российское военное командование изменило тактику воздушных атак на мирную украинскую территорию.