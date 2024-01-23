Как информирует «НБН«, об этом сообщили в Харьковской ОВА.

Отмечается, что шестой жертвой стала 21-летняя женщина. Спасателям удалось разблокировать ее тело из-под завалов разрушенного дома.

В соответствии с обновленными данными, в больницах города находится 28 человек, среди них 3 детей в возрасте 10, 12 и 17 лет. В целом среди взрослых 4 человека находятся в тяжелом состоянии.

Атака привела к повреждению свыше 100 многоэтажных зданий, а также было приостановлено электроснабжение около 11 тысяч абонентов. Из них 10 тысяч уже снова имеют электричество, и к концу дня планируется восстановление остальных.

Взрывная волна вызвала повреждение более 3 тысяч окон. 300 из них уже успели отремонтировать работники коммунальных служб. Продолжаются спасательные работы.

Чуть позже, к сожалению, Синегубов обновил информацию о погибших в результате утреннего удара по Харькову, отметив, что уже умерли 7 граждан Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что утром Россия нанесла ракетный удар по Харькову и Киеву.