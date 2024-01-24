Жданов, комментируя очередные ракетные обстрелы Киева российскими захватчиками, объяснил, почему враг продолжает безуспешно атаковать город, информирует «НБН» со ссылкой на ТСН.ua.

Эксперт объяснил, что, когда «вторая армия мира» бьет по столице, идет влияние не только на киевлян, но и на мировое сообщество. Во время атак ВС РФ на город послы всех стран сидели в укрытиях и ждали, когда закончится тревога.

По словам Жданова, обстрелы любого другого города были бы проблемой Украины, однако удары по столице в деталях обсуждаются на Западе, иностранные СМИ активно сообщают об атаках.

Военный эксперт считает, что удары по Киеву для Москвы – своего рода охват аудитории для политического давления на международное сообщество. Кремль проводит политику дегуманизации и дискредитации нашей страны для того, чтобы убедить союзников Киева перестать предоставлять ему оружие.

Ранее аналитики ISW раскрыли цель ракетных ударов оккупационных войск по Украине 23 января. Эксперты указали на особенность атаки.