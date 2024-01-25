В эфире национального телемарафона пресс-секретарь ГУР МОУ рассказал, что обмен пленными с РФ, который был запланирован на среду, 24 января, сорвался. По словам Юсова, с украинской стороны все было подготовлено для этого процесса, информирует «НБН».

Представитель разведки сообщил, что гражданский транспорт с пленными оккупантами находился на месте в Сумской области. На направлении обеспечили режим тишины, предупредили соответствующие службы, Силы обороны, пограничники отработали должным образом. Однако обмен так и не состоялся.

Отметим, что после появления сообщений о падении Ил-76 под Белгородом российские СМИ заявили, что в самолете были украинские военнопленные. У Буданова не исключают, что на борту могли находиться граждане нашей страны, которых оккупанты использовали в качестве живого щита для транспортировки ракет для ЗРК С-300.

Также спикер ГУР МОУ рассказал, кого ФСБ РФ «развернула» с посадки на борт Ил-76, приказав воспользоваться другим видом транспорта.