В эфире национального телемарафона спикер ВС ВСУ отметил, что войска Российской Федерации не прекращают атаковать украинские города, используя дроны-камикадзе «Шахед». Однако тактика таких ударов остается одна и та же, информирует «НБН».

По словам полковника, эти беспилотники созданы так, чтобы летать низко, как и крылатые ракеты. Игнат отметил, что с первых дней «Шахеды» двигались подобным образом, чтобы снизить шансы на их перехват силами противовоздушной обороны.

Представитель Воздушных сил добавил, что военные в ходе атак армии Путина ударными БПЛА на нашу страну зафиксировали единственное изменение – разные маршруты полетов иранских дронов.

Напомним, в оперативном командовании «Юг» рассказали, почему путинские оккупационные силы в Херсонской области начали активнее применять беспилотники и артиллерию.