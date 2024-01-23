В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что армия Путина усиливает применение беспилотников различных модификаций и артиллерии, информирует «НБН».

Глава пресс-центра объяснила, что сейчас «освободители» пытаются компенсировать потерянное из-за непогоды время. У захватчиков появилось окошко возможностей, поэтому они пытаются давить с помощью атак БПЛА и артиллерийского огня.

Однако, благодаря работе ВСУ, которые за прошедшие сутки «отминусовали» 2 САУ, 7 пушек, установку «Град» и 11 единиц автобронетанковой техники, ВС РФ сложнее держать на высоком уровне интенсивность артиллерийских ударов.

Спикер ОК «Юг» добавила, что на левобережье Херсонщины непростая ситуация, так как погодные условия влияют не только на оккупантов, но и на защитников. Силы обороны удерживают позиции и расширяют плацдарм в условиях давления российских атак.

Ранее Гуменюк объяснила, почему войска РФ начали запускать по Украине дроны-камикадзе небольшими группами.