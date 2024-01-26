В эфире «Радио Свобода» омбудсмен заявил, что Киев уже направил запрос в Международный комитет Красного Креста о перевозке военнопленных самолетом Ил-76, поскольку российская сторона была обязана об этом поставить в известность организацию, информирует «НБН».

При этом уполномоченный ВРУ по правам человека убежден, что РФ, которая нарушает нормы Женевской конвенции, никого не информировала. Кроме того, Киев так и не получил официальные списки украинских пленных.

Говоря о перечне, который обнародовала пропагандистка Симоньян, Лубинец отметил, что там много неточностей и несовпадений. Чиновник считает, что РФ намеренно распространила списки через каналы рупоров кремлевского режима.

Ранее пресс-секретарь ГУР МОУ Андрей Юсов допустил, что на борту Ил-76 могли быть украинские пленные, которых использовали в качестве живого щита для транспортировки ракет С-300. Также представитель разведки рассказал, кому ФСБ запретила садиться в этот самолет.