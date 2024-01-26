Аналитики ISW в своем отчете обратили внимание на то, что российским заключенным перестали предлагать помилование за участие в так называемой «спецоперации». Также Москва начала существенно менять условия службы в армии Путина для осужденных, информирует «НБН».

Эксперты пишут, что в РФ, вероятно, не набирают заключенных в подразделения «Шторм Z» с августа прошлого года, вербуя их в вооруженные формирования «Шторм V» с новыми условиями контракта.

В Институте изучения войны напомнили, что ранее осужденным за участие в боевых действиях обещали шестимесячные контракты и помилование. Теперь заключенные не могут рассчитывать даже на условно-досрочное увольнение, а их контракты продлевают на неопределенный срок.

По мнению аналитиков, Москва решила ввести ограниченные условия службы в армии Путина для осужденных из-за больших потерь заключенных на войне в Украине и относительно коротких сроков их контрактов. Такие решения позволяют российскому руководству удержать больше осужденных на фронте.

Новые условия контракта для службы в «Шторм V», вероятно, усложняют вербовку заключенных, однако чиновники РФ регулярно принуждали их подписывать документ.

В ISW добавили, что новые контракты для осужденных также позволили Москве снять нагрузку с бюджета страны-агрессора, не предоставляя выплаты в случае ранения или гибели заключенного-оккупанта.

Ранее аналитики рассказали о безуспешных попытках ВС РФ выйти из позиционной войны.