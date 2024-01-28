Как информирует «НБН», об этом заявил командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк в интервью проекту Радио Свобода «Донбасс Реалии».

Согласно словам генерал-майора, будь это 500 тысяч, 200 тысяч, 100 тысяч, как это определит закон о мобилизации, украинская сторона готова к этому.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день, к примеру, мы постоянно приводим соответствующие мероприятия, проходят служебные совещания, где уточняются фактические возможности всех учебных центров, реальное состояние инструкторского состава, потому что значительная часть задействована в районах выполнения боевых задач. Однако, по его словам, по состоянию на сегодняшний день Украина готова обучить любое количество личного состава.

Военный также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день двадцать процентов военных были обучены за границей. Все остальные бойцы ВСУ были подготовлены в Украине. А по боевому опыту, как добавил генерал-майор, Украина уже на несколько лет впереди от тех стран, которые ее обучают.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Кремль якобы готов поставить войну на паузу.