О том, что Москва не против перейти к пассивной стадии в боевых действиях, поскольку такой план позволит россиянам полноценно восстановить свои силы и средства, пишет «НБН», ссылаясь на мнение военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, опубликованное «24-Каналом».

По словам Коваленко, если интенсивность действий на передовой станет ниже, РФ может перейти к накапливанию запасов бронетехники и боеприпасов — на полное восстановление или расширение вражеского военного потенциала, вероятно, уйдет от 2 до 3 лет. При этом, стоит учесть один нюанс — вопреки тому, что захватчики снова бросят в бой преимущественно советскую технику, она будет существенно модернизирована.

Именно по вышеуказанным причинам, противнику нельзя предоставлять «никаких пауз, никакой заморозки», так как такое решение будет выгодно лишь стране-агрессору. Кроме того, затягивание боевых действий, откроет для РФ дополнительные возможности в усилении военно-промышленного комплекса гораздо оперативнее, чем это сможет осуществить Украина с помощью международных партнеров.

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах называли причину ликвидации лишь 50% «Шахедов» во время ночной атаки 28-го января.