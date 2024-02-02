Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение в Facebook Генерального штаба ВСУ, украинским защитникам удалось уничтожить 11 вражеских целей в небе.

Так, в сообщении Генерального штаба Украины отмечается:

В ночное время оккупационные силы России нанесли очередной удар по территории Украины, применяя для этого БПЛА «Шахед». В общем по нашей стране было выпущено 25 вражеских беспилотников.

Кроме того сообщается, что в ходе боевой работы силы и средства ПВО уничтожили одиннадцать вражеских целей в небе над Украиной.

В том числе, силы противовоздушной обороны сбили в небе над Днепропетровской областью три вражеских дрона-камикадзе.

Напомним, ране мы уже писали о том, что ВСУ научились аккуратно «приземлять» вражеские БПЛА в полях.