Оказывается, Вооруженные силы Украины не только научились уничтожать иранские «Шахеды», беспилотники, которыми Россия ежедневно атакует территорию нашей страны, но и есть информация о том, что защитники уже удачно приземлили несколько таких БПЛА в поле. Более того, после некоторой реконструкции эти «птички» хотят отправить по обратному адресу, туда, откуда они прилетели к нам, то есть – на Россию. Как информирует «НБН», об этом речь идет в посте украинского блогера и журналиста Дениса Казанского в ТГ-канале.

В частности, он написал в своем сообщении следующее:

Некоторые «Шахеды» теперь не сбиваются, а аккуратненько садятся в полях. И после определенной доработки они полетят назад к свиньям, которые их запускают.

В доказательство своим словам Казанский опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлены совсем целые БПЛА «Шахед», которые лежат в поле, а возле них стоят защитники Украины.

Напомним, ранее в Воздушных силах назвали причину ликвидации только 50 процентов БПЛА «Шахед», которыми Россия атаковала Украину в ночь, 28 января.