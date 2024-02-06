Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов пишет, что в понедельник, 5 февраля, в приграничном регионе произошел смертельный инцидент в рядах «второй армии мира», информирует «НБН».

Сообщается, что в районе деревни Заболотовка на позициях ВС РФ из автомата расстреляли контрактника, который погиб на месте. В убийстве подозревают его сослуживца, который, по официальной версии, открыл огонь на почве «неприязненных отношений».

Подобные инциденты в армии Путина происходили неоднократно. Ранее под Авдеевкой на Донетчине оккупант случайно убил полковника ВС РФ. Захватчик не заметил офицера, задавив его танком.

Как сообщалось, 3 февраля Белгородскую область РФ атаковал беспилотник. В результате удара БПЛА недалеко от украинской границы два «освободителя» стали «грузом 300».