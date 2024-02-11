Как информирует «НБН», об этом говорится на ТГ-канале Сухопутных войск Украины.

Так, представляя Павлюка личному составу, Сырский заявил следующее:

В составе Сухопутных войск Украины мы с вами были одной большой семьей. Я с вами вместе продолжаю оставаться и сейчас. Война продемонстрировала, что все, что мы осуществляли, то есть тренировки, проведение учений, а также все те меры, принятые накануне вторжения, делались не зря. И когда президент Украины спросил меня, кто будет командовать Сухопутными войсками, то я не имел даже никаких других кандидатур.

В свою очередь Павлюк высказал слова благодарности главнокомандующему за работу и доверие, за все, что было сделано, чтобы защитить государство. Помимо прочего, Павлюк заявил, что он уверен в том, что взаимная поддержка является залогом усиления войска и приближает победу.

Отвечая на слова Сырского, Павлюк подытожил:

Мы будем все делать для того, чтобы быть для вас опорой. Чтобы вы всегда могли рассчитывать на Сухопутные войска. Вместе все мы являемся силой, а также вместе мы ключ к победе Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Сырский и Умеров провели первое совещание.