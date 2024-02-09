О том, что сегодня, 9-го февраля, глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковником Александром Сырским, а также какие темы поднимались на этой встрече, помимо детального плана, касающегося действий войск нашей страны в текущем году, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страниц Министерства обороны.

Как стало известно, одним из чрезвычайно важных вопросов указанных переговоров, стала тематики налаживания системы логистики и регулярного/своевременного покрытие нужд ВСУ, в частности, затронули фокусировку на действенной системе ротаций защитников и отдыхе подразделений.

Кроме того, Умеров и Сырский коснулись вопросов о повышении качества обучения, обеспечения учебных центров, а также подготовки новых военинструкторов, учета современного опыта войны, и уделили внимание специфическому роду войск — Силам беспилотных систем.

Ранее мы писали о том, что Сырский называл ключевые цели, которых планирует достичь на должности главкома ВСУ.