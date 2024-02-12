Как информирует «НБН» со ссылкой на Воздушные силы, в ночь на двенадцатое февраля, защитникам Украины удалось уничтожить 14 БПЛА «Шахед» из семнадцати запущенных россиянами. Кроме того, защитники Украины ликвидировали ракету Х-59.

Дословно из обнародованного сообщения:

В ночное время, двенадцатого февраля, 2024 года, враг атаковал нашу страну 17-ю ударными БПЛА типа «Шахед» из района Приморско-Ахтарск-Россия, управляемой авиационной ракетой Х-59 (ВОТ Запорожской области) и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белогородской области.

В Воздушных силах также отметили, что к отражению воздушной атаки РФ были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы было уничтожено 14 «Шахедов» и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, а также Днепропетровской областей.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Илон Маск прокомментировал использование российскими военными систем Starlink на фронте в Украине.