Как информирует «НБН», по словам Илона Маска, компания SpaceX не продавала России свои терминалы спутниковой связи Starlink ни прямо, ни косвенно. Об этом владелец компании написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Дословно из заявления Илона Маска:

В целом ряде ложных новостей утверждается, что компания SpaceX продает ведет торговлю с РФ, продавая этой стране терминалы Starlink. Это категорическая неправда, как нам известно, Starlink не продавались России ни напрямую, ни косвенно.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что у Буданова ответили на вопрос о том, действительно ли россияне используют системы Starlink на фронте в Украине.