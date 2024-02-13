В эфире национального телемарафона глава пресс-центра заявила, что полностью исключить возможность удара российских оккупационных сил по Украине 24 февраля нельзя. При этом армия Путина не всегда пытаются привязываться к конкретной дате для осуществления массированных атак, информирует «НБН».

Спикер оперативного командования «Юг» отметила, что «вторая армия мира» стремится к неожиданности. Гуменюк напомнила, что одни из масштабных ударов состоялись накануне Пасхи, хотя ожидалось, что ВС РФ атакуют Украину непосредственно в день праздника. Также россияне устраивали масштабные обстрелы после значимых дат.

Пресс-секретарь добавила, что враг держит украинцев в напряжении из-за достаточного количества оружия в его арсенале, в частности дальнобойного. При этом войскам РФ необходимо время на подготовку массированного удара.

Как сообщалось, в ночь на 13 февраля захватчики атаковали Днепр. В ОВА рассказали, по каким объектам был нанесен удар.