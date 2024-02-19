Как информирует «НБН», согласно сообщению Воздушных силы Вооруженных сил Украины, все вражеские цели были уничтожены в небе над нашей страной. В общей сложности, это четыре беспилотника-камикадзе.

Дословно из обнародованного сообщения:

В ночное время Силы обороны Украины уничтожили все ударные БПЛА типа «Шахед». Враг в общей сложности выпустил их четыре единицы по нашей стране. Они летели в направлении Харькова, а выпущены были из Белгородской области.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Авдеевка станет одним из самых крупных кладбищ для оккупантов.