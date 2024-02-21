Социологи группы «Рейтинг» сообщают, что КНР и Венгрия для большинства украинцев перешли в категорию недружественных государств. Результаты опроса 10-11 февраля показали, что 58% респондентов враждебно воспринимают Китай, а 52% опрошенных – соседнюю Венгрию.

По результатам исследования в июне прошлого года эти две страны граждане Украины воспринимали более нейтрально, информирует «НБН».

КНР относили к категории недружественных государств 34% респондентов, 52% — считали ее нейтральной. В то же время 42% участников опроса считали Венгрию враждебной страной, а 26% — нейтральной.

Также большая часть украинцев по-прежнему относят к категории враждебных государств РФ (97%), РБ (90%) и Иран (75%). Что интересно, ранее Беларусь воспринимали абсолютно враждебно 56% респондентов.

Напомним, соцопрос показал, поддерживают ли граждане Польши предоставлению льгот для украинских беженцев в своей стране.