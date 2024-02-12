Варшавский университет провел соцопрос граждан Польши относительно предоставления льгот украинским беженцам за счет государства. Результаты исследования показали, что по сравнению с апрелем 2022 года количество респондентов, которые поддерживают предоставление помощи переселенцам, снизилось на 12%.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

Сообщается, что 53% опрошенных выступают против финансирования льгот для детей из Украины, 47% респондентов не поддерживают равный доступ беженцев к социальной помощи. Также 44% поляков не хотят, чтобы государство финансировало питание и размещение граждан Украины.

Только 21% респондентов считает, что Варшава должна продолжать предоставлять льготы украинским переселенцам. В апреле 2022 года таких опрошенных было 50%, а против помощи гражданам соседней страны выступали всего 20% поляков.

Отметим, что готовность помогать Украине снижается и в Германии, что подтверждают результаты соцопроса.