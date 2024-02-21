«Русская служба ВВС» подсчитала потери личного состава авиации путинских оккупационных сил за время полномасштабной войны в Украине. По данным журналистов, за период полномасштабного вторжения погибли как минимум 216 военных летчиков государства-террориста, информирует «НБН».

В материале издания уточняется, что в прошлом году страна-агрессор потеряла по меньше мере 62 пилота оккупационных войск. Еще 13 летчиков «второй армии мира» погибли на территории РФ во время «марша справедливости» наемников ЧВК «Вагнер».

Как пишет СМИ, больше одномоментных потерь авиация войск Российской Федерации понесла только в первый день полномасштабной войны в Украине.

Журналисты уточнили, что россиянам на подготовку каждого боевого пилота нужно потратить как минимум 6 лет и более 3 миллионов долларов.

Напомним, агенты движения «Атеш» сообщили, что в Крыму наблюдается наплыв «двухсотых» и «трехсотых» оккупантов, военный госпиталь в Симферополе забит. Партизаны объяснили, с чем это связано.