Военное движение украинцев и крымских татар «Атеш» в среду, 21 февраля, сообщило, что во временно оккупированном Симферополе военный госпиталь забит «грузом 300» войск Российской Федерации, информирует «НБН».

Партизаны рассказали, что практически круглосуточно по улице Жуковского на территорию медицинского учреждения вереницей заезжает военный транспорт врага, показав соответствующие кадры.

Причиной наплыва «двухсотых» и «трехсотых» ВС РФ на полуостров стали колоссальные потери путинских оккупационных сил на Запорожском направлении, а также в Авдеевке на Донетчине.

Агенты «Атеш» уточнили, что из-за большого количества тел «освободителей» россияне везут их на территорию Крыма «КамАЗами».

Как сообщалось, в ОСГВ «Таврия» назвали количество потерь «второй армии мира» за четыре месяца штурмов Авдеевки.