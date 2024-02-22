В эфире национального телемарафона городской глава признался, что есть определенное волнение относительно повторного наступления войск Российской Федерации на Харьков, информирует «НБН».

При этом Терехов напомнил, что вблизи границы «вторая армия мира» не накопила достаточного количества сил для реализации такого сценария. По словам чиновника, не важно, какие планы строит враг, важно то, что украинцы будут давать захватчикам достойный отпор.

Глава областного центра подчеркнул, что Харьков является несгибаемым городом-героем, который всегда был и будет украинским.

Ранее заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий высказался о повторном наступлении российских оккупационных сил на Харьков, Сумы, Чернигов и Киев. Генерал оценил возможности армии Путина для начала такой масштабной операции.