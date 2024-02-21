Заместитель Буданова в интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» рассказал, что сейчас российские оккупационные силы проводят стратегическую операцию на юго-западном направлении, где и идут боевые действия, информирует «НБН».

Как объяснил генерал, вторым направлением из двух, которые Москва определила еще до начала полномасштабной войны, является западное, куда входит Киевщина, Черниговщина, Сумщина и Харьковщина. Чтобы начать стратегическую операцию в этих областях, армии Путина нужны дополнительные войска и средства.

По словам представителя ГУР МОУ, поскольку у «второй армии мира» нет нужного количества сил, она не может начать еще одну масштабную и мощную наступательную операцию. Скибицкий добавил, что сейчас у ВС РФ нет резерва, поэтому оккупанты пытаются его создать.

Ранее оценил возможность повторного наступления армии Путина на столицу секретарь СНБО Алексей Данилов.