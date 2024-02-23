Заместитель Буданова в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал, что в 2023 году страна-агрессор выпустила около 2 миллионов боеприпасов 122 мм и 152 мм калибра. В этом году враг хочет увеличить производство до 2,7 миллиона артиллерийских снарядов, информирует «НБН».

По словам генерала, пока это только планы россиян, для выполнения которых государству-террористу необходимо модернизировать производство.

Представитель ГУР МОУ добавил, что, чтобы РФ не достигла своей цели по выпуску боеприпасов и другого оружия, партнеры Украины должны вводить санкции, направленные на станки, материалы, из которых изготавливаются электронные чипы, микросхемы и тому подобное.

Напомним, западные СМИ сообщили, что три страны ЕС мешают организации закупать боеприпасы для Украины за пределами блока.