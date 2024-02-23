Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской области в ТГ-канале Сергея Лысака.

Дословно из сообщения, которое обнародовали глава областной военной администрации:

В ночное время сегодня, 23 февраля, войска России нанесли по Днепру удар посредством дрона-камикадзе «Шахед». Удары приняли на себя многоэтажные дома города, в которых проживали мирные люди. В настоящее время известно о двух погибших.

При этом Лысак добавил, что между 8 и 9 этажами здания было видно тело женщины. Однако пока что у спасателей нет возможности до нее добраться. По его словам, для этого необходимо демонтировать перекрытия.

Согласно обнародованной Лысаком информации, это втора жертва ночного удара по Днепру.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Столтенберга относительно того, будут ли ВСУ наносить удары из самолетов F-16 по объектам, находящимся в России.