В ночь на среду, 30 апреля, российские захватчики массированно атаковали Днепр дронами-камикадзе «Шахед». Как сообщил начальник ОВА в своем Telegram-канале, в результате удара БПЛА 53-летний мужчина погиб, 78-летний житель города получил ранения.

По его словам, больше всего разрушений зафиксировано в частном секторе. В Днепре вспыхнуло несколько пожаров, спасатели ликвидировали возгорания, информирует издание «НБН».

Также, как сообщил Лысак, вражеский обстрел уничтожил один дом, еще несколько – получили разрушения, повреждено предприятие, бюро ритуальных услуг и легковое авто.

Чиновник отметил, что ночью на Днепропетровщине силы ПВО работали без остановки, уничтожив 9 беспилотников российских оккупантов.

Как сообщалось, 28 апреля армия Путина осуществила одну из самых массированных атак на Черкасскую область. Начальник ОВА Игорь Табурец рассказал о последствиях удара захватчиков по региону.