Как информирует «НБН» со ссылкой на заседание суда, следственный судья ВАКС применилла к Пашинскому наказание в видео содержания под стражей до двацать пятого апреля текущего да. Также ему предоставили возможность заплатить залог в размере 272,5 млн. гривен.

Если Пашинский таки внесет залог, то он будет обязан выполнять возложенные на него судьей обязательства, а именно:

— прибывать по каждому вызову детектива, прокурора и суда;

— не выезжать из Киева и Киевской области без разрешения детектива, суда и прокурора;

— сообщать детективу, прокурору, а также суду об изменении места жительства и работы;

— всячески воздерживаться от сообщения с иными подозреваемыми по данному делу, а также свидетелями;

— сдать все занграничные паспорта на хранение в соответствующий орган;

— носить электронный браслет.

Примечательно, что данное решение может быть обжаловано в Апелляционную палату.

Как известно, двенадцатого февраля была обнародована информация о том, что экс-депутату Сергею Пашинскому было сообщено о подозрении в завладении нефтепродуктами, стоимостью в 967 миллионов гривен, которые были арестованы по делу владельца так называемой группы «Восточно-Европейской топливно-энергетической компании».

Напомним, ранее Пашинский рассказал, кто устроил стрельбу по активистам Майдана в Киеве.