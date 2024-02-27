Жорин рассказал, что, когда 3-я ОШБр вступила в бой в Авдеевке, там было огромное количество подразделений «второй армии мира», которых бы хватило на несколько городов. Сейчас командование оккупантов как минимум одну бригаду из-под города перебросило на другое направление, что не сильно облегчило ситуацию.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам военного, у армии Путина достаточно резервов для попыток продвижения. За сутки ВС РФ способны на одну позицию привозить по 150-200 «освободителей». ВСУ уничтожают их, однако уже на следующий день враг вновь подвозит живую силу для штурмов.

Заместитель командира 3-й ОШБр добавил, что у российских захватчиков нет существенных успехов под Авдеевкой, они несут колоссальные потери, однако силы у врага есть до сих пор.

Ранее представитель Нацполиции Донецкой области рассказал, сколько гражданских остались в Авдеевке, которую оккупировали россияне.