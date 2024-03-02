Как информирует «НБН», помимо сообщения Терехова в ТГ-канале, о ночной атаке России на город Харьков также проинформировали и Воздушные силы Украины. В ночь на 2 марта в городе были слышны взрывы, а очевидцы в социальных сетях сообщали о пожаре в центре города.

Как известно, вчера поздним вечером в Полтавской, Сумской, Харьковской областях была объявлена воздушна тревога. В 23 часа 53 минуты ВС ВСУ проинформировали о группе «Шахедов», которая приближается к Харькову с северной части.

В 00 часов 17 минут городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что силы врага посредством БПЛА пытаются атаковать город. Согласно озвученной им информации, были зафиксированы попадания в одном из районов города. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Спустя несколько минут, в 00:34 было озвучено, что по состоянию на эту минуту пострадавших в результате атаки нет. В нескольких многоэтажках были выбиты окна. Дотла сгорели два припаркованных автомобиля, а также есть повреждения гаражей. Ликвидация всех последствий продолжается.

Напомним, ранее мы уже писали о ночном ударе РФ по Одессе.