Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале Олег Кипер написал, что ему известно о четырех пострадавших, в числе которых есть один ребенок.

После удара БПЛА «Шахед» по Одессе на место инцидента прибыли все соответствующие службы, чтобы ликвидировать последствия.

Немного позже стало известно, что в результате ночной атаки по Одессе пострадали семь человек, среди которых один ребенок. Трехлетний мальчик получил ссадины ножки. В настоящее время он остается находиться под наблюдением врачей.

Шесть взрослых людей получили ранения, которые имеют среднюю тяжесть.

На месте продолжают работу специалисты. Разбираются завалы, под которыми могут находиться люди.

Ночью, в 02 часа 34 минуты Кипер проинформировал, что в результате российской атаки есть один погибший. На месте удара продолжается поисково-спасательная операция.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе по Белгородской области.