Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет, что после удара морскими дронами по кораблю якобы часть его экипажа сумела спастись, при этом 19 моряков считаются пропавшими без вести. Поскольку атака произошла ночью, в темноте захватчикам было трудно проводить поисковую операцию, информирует «НБН».

Россияне спустили на воду корабль «Сергей Котов» во временно оккупированной Керчи относительно недавно – в январе 2021 года. Поскольку «освободители» не смогли обнаружить украинские морские дроны, новое судно Черноморского флота страны-агрессора получило повреждения и ушло под воду.

Как сообщалось, у Буданова рассказали подробности «демилитаризации» патрульного корабля «второй армии мира» возле Керченского пролива спецподразделением ГУР МОУ.