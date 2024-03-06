Как информирует «НБН», в ночь на шестое марта захватчики Российской Федерации нанесли по территории нашей страны воздушный удар с применением 42 БПЛА типа «Шахед».

Как известно, Силы обороны смогли уничтожить большинство из дронов врага. Согласно сообщению Гененрального штаба ВСУ на странице в социальной сети Facebook, наши воины смогли ликвидировать 38 вражеских целей.

Дословно из утренней сводки Генштаба ВСУ:

В ночное время оккупанты РФ в очередной раз атаковали Украину, применяя БПЛА типа «Шахед». Силы обороны уничтожили 38 из 42 таких дронов.

Кроме того, в сообщении говорится, что по настоящее время уточняется информация о пострадавших и повреждении объектов инфраструктуры.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что у Буданова сообщили, какое оружие оккупанты хотели разместить на борту корабля «Сергей Котов».