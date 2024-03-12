Глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 12 марта, сообщил об атаке дронов на центр Белгорода. По словам Гладкова, БПЛА прилетел в здание администрации, информирует «НБН».

Путинский чиновник заявил, что в результате атаки на областной центр пострадали два человека. Губернатор добавил, что также есть разрушения – посечен фасад администрации, в здании выбиты окна.

В то же время местные Telegram-каналы публикуют фотографии последствий прилета БПЛА по зданию администрации.

Фото — t.me/bletgorod

Фото — t.me/bletgorod

Фото — t.me/bletgorod

Напомним, что сегодня шесть российских регионов подверглись атаке дронов. В результате удара БПЛА в Белгородской области ряд населенных пунктов остался без света, в Орловской и Нижегородской областях горели нефтебазы. В Сети показали кадры пожаров на предприятиях.