В Бердянской городской военной администрации, ссылаясь на сообщения местных жителей, рассказали, что в населенном пункте прогремел взрыв после чего появился столп дыма со стороны въезда с направления Мариуполя, информирует «НБН».

Советник мариупольского мэра Петр Андрющенко в своем Telegram-канале написал, что в Бердянске «бавовна» произошла в районе аэропорта. Также чиновник опубликовал фотографию прилета во временно оккупированном городе.

Фото – t.me/andriyshTime

В то же время Telegram-канал «Бердянск Сейчас» отметил, что коллаборанты не хотят говорить, где произошел «хлопок», поэтому объяснили инцидент «плановым уничтожением боеприпасов».

Напомним, на прошлой неделе в Бердянске в автомобиле подорвали организатора фейковых выборов, которая имела право решающего голоса. Коллаборант Владимир Рогов сообщил подробности ликвидации предательницы Украины.