Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на собственные источники, заявил, что в результате прицельного удара из РСЗО HIMARS по полигону вблизи села Трехизбенка на Луганщине было ликвидировано 14 захватчиков, информирует «НБН».

Сообщается, что ракеты провели «демилитаризацию» не только оккупантов, но и двоих инструкторов, которые приехали из Москвы. Специалисты занимались интеграцией беспилотников в единую систему слежения и управления боем.

Россияне подозревают, что точный удар по полигону «освободителей» был нанесен из-за «слива» информации об объекте одним из оккупантов либо кем-то из местных жителей.

Напомним, что ночью 15 марта под ударом БПЛА оказался НПЗ в Калужской области. СМИ заявили, что за дроновой атакой на предприятие стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины.