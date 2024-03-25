Пресс-служба ГУР МОУ сообщила подробности поражения БДК «Ямал» Черноморского флота страны-агрессора во временно захваченном Крыму в субботу, 23 марта, информирует «НБН».

У Буданова рассказали, что Силы обороны ударили ракетой по 13-му судоремонтному заводу в Севастополе, где был пришвартован корабль «Ямал». В результате обстрела БДК «освободителей» получил критическое повреждение – пробоину в верхней палубе, из-за которого судно наклонилось на правый борт.

Сообщается, что россияне пытаются откачать воду из БДК, который использовали во время захвата Крымского полуострова 10 лет назад. С 2017 по 2023 год судно ЧФ РФ находилось на ремонте.

В ГУР добавили, что другие последствия обстрела Силами обороны объектов врага в Севастополе уточняются. Ранее Стратком ВСУ сообщил, по каким объектам в Крыму 23 марта защитники ударили ракетами.