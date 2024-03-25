Глава региона в своем Telegram-канале сообщил, что ночью вспыхнул пожар на ГРЭС в Новочеркасске. Возгорание произошло на трансформаторной подстанции, в результате две высоковольтные линии автоматически отключились, однако вскоре подачу электричества восстановили, информирует «НБН».

По словам путинского чиновника, временно приостановлена работа двух энергоблоков. Голубев отметил, что причины возникновения пожара устанавливаются.

Позже в МО РФ традиционно заявили, что «киевский режим» намеревался атаковать объекты на территории Ростовской области. В оборонном ведомстве сообщили, что над регионом якобы ПВО перехватила 11 дронов. При этом в Сети пишут, что Новочеркасская ГРЭС подверглась атаке БПЛА.

Telegram-канал «Это Ростов» сообщил, что жители региона ночью зафиксировали пролет над регионом двух десятков дронов, после этого в Новочеркасске начали жаловаться на «хлопки». Позже в Сети опубликовали кадры обломков беспилотников в районе электростанции.

Ранее в ISW рассказали, что россияне пытаются усилить противовоздушную оборону для защиты стратегических объектов в стране от ударов БПЛА.