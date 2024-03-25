В аналитическом материале ISW отмечается, что в ноябре прошлого года ВС РФ начали локализованное наступление на Бахмутском направлении с целью возврата территории, которую деоккупировали ВСУ в ходе контрнаступления летом 2023 года, а также захвата Часового Яра, информирует «НБН».

Эксперты пишут, что за последние четыре месяца «освободители» смогли добиться лишь незначительных тактических успехов вблизи Бахмута. Сейчас, по всей видимости, армия Путина будет пытаться прорвать укрепления в форме кольца вблизи Часового Яра, построенные защитниками.

В середине прошлого месяца россияне планировали под Бахмут перебросить дополнительные силы из-под Авдеевки, однако им пришлось отказаться от этого, чтобы поддерживать темпы наступлений в этой зоне фронта.

Аналитики отмечают, что в результате оккупанты не смогли сосредоточить в районе Бахмута дополнительные силы и неизвестно, достаточно ли у врага личного состава, чтобы начать наступление на Часов Яр. Эксперты считают, что в ближайшие месяцы населенному пункту не грозит окружение или захват.

Ранее разведка Великобритании объяснила, почему армия Путина замедлила наступление под Авдеевкой.