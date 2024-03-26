Братчук в эфире телеканала «Мы – Украина» рассказал, что россияне пытались разобрать на части БДК «Константин Ольшанский», захваченный в ходе оккупации Крымского полуострова в 2014 году, информирует «НБН».

После того, как Вооруженные силы Украины «отминусовали» большие десантные корабли Черноморского флота РФ, «освободители» вспомнили об этом судне и решили заняться его восстановлением.

Представитель Украинской добровольческой армии «Юг» заявил, что защитники не могли дать врагу такой шанс, чтобы наш большой десантный корабль работал на войска Российской Федерации. Поэтому заблаговременно Силы обороны Украины приняли решение о нанесении ракетного удара по БДК «Константин Ольшанский».

Ранее спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, какие ракеты использовали защитники для атаки на этот корабль.